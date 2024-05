Joanna Krupa świętuje Dzień Matki i przypomina sesję TOPLESS z ciążowym brzuchem. Internauci komplementują: "Piękna mama" (WIDEO)

Joanna Krupa świętuje Dzień Matki publikując zdjęcie TOPLESS

W 2018 roku Joanna Krupa i Douglas Nunes stanęli na ślubnym kobiercu. Mimo że małżeństwo nie przetrwało próby czasu, to owocem ich związku jest córeczka, Asha Leigh. Dziewczynka wielokrotnie przylatywała z mamą do Polski. Zdarzyło się już nawet, że Joanna pojawiła się z córką na ściance. Ku zaskoczeniu wszystkich mała nie miała w sobie ani odrobiny tremy.

W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki przypada w drugą niedzielę maja. W tym roku roku w Amerykanie obchodzili to wyjątkowe święto 12 maja. Z tej okazji Krupa postanowiła opublikować na swoim profilu na Instagramie krótki filmik, na którym nie tylko zobaczyliśmy ciążowe kształty modelki, ale także kilka zdjęć z córeczką. Co ciekawe, na jednym z kadrów modelka pokazała się całkowicie topless. Fotki przypadły do gustu internautom, którzy nie żałowali modelce komplementów.