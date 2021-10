Joanna Kurska wystylizowała się na Meghan Markle? Dziennikarze zauważyli podobieństwo... (ZDJĘCIA)

ellok 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

To co Ci ludzie wyprawiają to jest szczyt obłudy,chamstwa i pokaz tego na co władza z nami ludźmi sobie pozwala ,rozwód kościelny, trzy nadane imiona(w Polsce można dwa), miliardy złotych z naszych podatków na ich propagandę,kłamstwa i bzdury, odwołanie i ponowne powołanie Kurskiego na prezesa TVP, być może nawet ze znienawidzonego przez nich i nam zabranianego in vitro skorzystali...hulaj dusza piekła nie ma...a mi jest po prostu przykro,że płacę na to co miesiąc w podatkach.