Joanna Moro tapla się w lodowatej wodzie NA GOLASA i zachęca do morsowania: "Czerpmy z tego, w jakim klimacie żyjemy"

!Cały wczorajszy dzień leci przekaz medialny by ratować wizerunek upadłego króla żebraków. Zagrywka PR owa niech was diabli. Cała Polska widziała minutowy film na którym pani dziennikarka Rutke zadała pytanie Owsiakowi! Gdzie są pieniądze ze zbiórek dla powodzian???Polacy żądają odpowiedzi!!! Widzieli jak ja potraktowano zarówno Owsiak jak i jego ludzie. Od tej chwili roczna praca Tuska polegająca na przekazie medialnym że PiS kradnie forsę z funduszu sprawiedliwości runęło w gruzach. Teraz wszyscy mówią że wspierający Tuska Owsiak nie potrafi wytłumaczyć gdzie podziały się miliony złotych które ludzie przekazali z dobrego serca. Szybko trzeba znaleźć temat zastępczy to 1zasadaPR . 1dzien niska emerytura Owsiaka nie zadziałało Dziś pogróżki gruba sprawa. A gawiedź myśli że rozumie o co tu chodzi i plują jedni na drugich!! A wystarczy zrobić im psikusa i wybrać Mentzena 🤣🤣🤣