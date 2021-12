Joanna Opozda NAMIERZYŁA HEJTERKĘ, która życzyła śmierci jej dziecku. "Nie będę miała skrupułów, żeby pokazać JAK ONA WYGLĄDA!"

Jakiś czas temu Joanna Opozda oznajmiła, że jest zszokowana obrzydliwą wiadomością, którą dostała od jednej z internautek. Aktorka zapowiedziała, że nie odpuści hejterce i zgłosiła sprawę na policję. Jak się okazuje, bardzo szybko udało się ustalić tożsamość kobiety, co celebrytka triumfalnie ogłosiła dziś na Instagramie.

Parę dni temu pokazałam wam screeny obrzydliwych wiadomości, które otrzymałam od pewnej anonimowej osoby, która życzyła mi śmierci, życzyła śmierci mojemu nienarodzonemu dziecku . Te słowa bardzo mnie dotknęły i obiecałam, że tym razem nie odpuszczę i zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. No i proszę państwa udało mi się. Także hasło "nikt nie jest anonimowy w sieci" staje się dzisiaj faktem. I chcę jeszcze tylko dodać, że ta hejterka, okazała się nie tylko moja hejterką, bo ta kobieta pisała do masy innych znanych osób, życząc im m.in. śmierci - wyznała Opozda .

Zobacz także: Czy celebryci łamią prawo do anonimowości swoich dzieci?

Okazuje się, że niejaka Antonina wysyłała hejterskie DMy na Instagramie do wielu celebrytów.

Pisała m.in. do pana Piotra Gąsowskiego, gdy ona leżał w szpitalu chory na covida, ona życzyła mu śmierci. Naśmiewała się z guza pani Doroty Gardias, wysłała obrzydliwe wiadomości do pani Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Tego jest masa, ludzi odezwało się do mnie naprawdę sporo. Myślę, że uda się zrobić jakiś pozew zbiorowy, na razie jestem w trakcie rozmów na ten temat, ale tak jak mówiłam, ja tego nie zostawię - dodała Opozda.