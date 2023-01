Joanna Opozda też kibicuje Shakirze i dokonuje WYMOWNEGO porównania... Zgadniecie, kogo może mieć na myśli?

Anna 30 min. temu zgłoś do moderacji 111 20 Odpowiedz

Szach mat! Joanna jak zwykle celnie i w punkt, Shakira i Opozda to złoto a te dwie co to zabrały się za żonatych i dzieciatych, wchodziły do ich domów są zwykłym goooo w nem. Zaraz kochanki się rzuca w komentarzach ze to zawsze wina faceta j to oni wybrali: otoz nie : wy tez macie rozum i wiecie co robicie, i liczcie się z konsekwencjami. A ta antkowa i od shakiry to żenady roku dodałabym jeszcze Rafalale i parkingowa. Co te chłopy maja w głowach ze takie piękne kobiety zdradzają z takimi clownami?