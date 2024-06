Joanna Przetakiewicz jest ZBULWERSOWANA słowami Pawła Golca: "Jak można coś tak głupiego powiedzieć?!" (WIDEO)

Ulka 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Chłop z wioski i wie co mówi. Pańcia po kurzych kupkach w wakacje nie biegała u babci? Nie wie jak działa na wsi zwierzę i człowiek. Tam nikt piesków pod kołdra nie trzyma. Tam s ludzie normalni człowiek to człowiek zwierz to zwierz. Coś Asiuni się pomiąchało. Tam służby do pieska w kokardkach nie ma. Jest prawdziwe życie. Brawo Golce za normalność i prawdę.