Joanna Przetakiewicz przerażona stanem polskich oddziałów onkologicznych: "ZOBACZYŁAM PIEKŁO, LUDZKIE TORTURY"

Właśnie o to chodzi żeby nie musieć robić zrzutek. Żeby nikt z "kasy po Kulczyku" nie musiał wyskakiwać. Chodzi i to,że każdemu z zarobków są potrącane ogromne pieniądze na składki i społeczne i zdrowotne i chodzi o to żeby właśnie TE pieniądze na to przeznaczyć a nie na jakieś 500 plus i inne bardziewnej projekty. Co z tego że niby dostaje 500 na dziecko jak na cito do neurologa dziecięcego czeka się 4 miesiące a na rehabilitację drugie tyle? To 500 nie starczy miesięcznie na prywatne bieganie po lekarzach. Na to powinny pójść pieniądze,a nie na finansowanie propagandy w TVP i kupowanie elektoratu i mamaienie że niby dostali coś za darmo