Joanna Przetakiewicz wylicza zabiegi, jakimi potraktowała swoją twarz: "Robiłam nitki, wypełnienie tłuszczem pod oczami"

Wszystko pięknie, tylko nie zmienia to faktu, że jest to pancia, która z niewyjaśnionego powodu uważa, że stanowi autorytet w jakiejkolwiek sprawie i powinno się jej słuchać z uwagą oraz kolportować w mediach. Wszystko co zawdzięcza jest zasługą pieniędzy zmarłego Kulczyka. Bez tego byłaby nadal nikim i nie mogłaby chodzić po mediach ze swoimi mądrościami, bo pies z kulawą nogą nie byłby tym zainteresowany. Niestety dla mediów wystarczy być partnerką bogatego faceta. Co do dbania o siebie, z takimi pieniędzmi bardzo średnio jej to wychodzi. Być może typ urody nie pozwala na więcej, natomiast zmarchy ma już mega głębokie babcine wygląda co najmniej 15 lat starzej niż ma.