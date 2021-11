Joanna Racewicz relacjonuje wyprawę na szczepienie. "Prychnął na mnie gość bez maseczki, wymyślając mi przy okazji od głupiej p*ndy"

U mnie 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kto chce niech się szczepić, ja nie jestem antyszczepem. Zaszepiona jestem na wszystko prawdziwymi szczepionkami, dziecko moje rownież szczepiłam na wszystkie choroby zakaźne, ale szczepiokami zbadanymi przez lata. Zaufanymi. Tu do tych preparatów nie mam zaufania. W moim otoczeniu chorują zaszczepieni jeden za drugim. I to nie tak, że lekko, bo niektórzy trafili do szpitala. Mąż szczepiony pfizerem ma straszne migotania przedsionków, czeka go zabieg kardiologiczny, moja siostra szczepiona pfizerem ma silna reakcje alergiczną, bierze końska dawkę antybiotyków do tego lekarz stwierdził u niej zator w nodze. Mój sąsiad zaszczepiony dwoma dawkami zmarł na zakrzepice, gdzie nigdy nie miał problemów z sercem...przeciwnie codziennie był aktywny sportowo. Znajoma pracując w szpitalu ppwiedziala, że nigdy nie było tylu poronień u kobiet szczepionych tymi preparatami. Są osoby, którym nic nie dolega, ale w moim otoczeniu ppdaje przykłady, naoczne i to nie zadne plotki. Niech każdy będzie uważny w tym temacie. Życzę zdrowia wszystkim!!!