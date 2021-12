Jon Kortajarena chwali się zdjęciem z Michele Morrone. Fani zachwyceni: "Wyglądacie razem TAK DOBRZE" (FOTO)

Blance Lipińskiej z pewnością wiele zawdzięczają nie tylko "ring girls", które przed laty rekrutowała, ale i Michele Morrone. To właśnie dzięki byłej wizażystce z Puław do niedawna nieznany nikomu przystojny Włoch zyskał międzynarodową rozpoznawalność. Gdyby nie udział w ekranizacji "dzieła", pewnie wciąż mało kto by słyszał o 31-latku, głównie ze względu na jego niewielkie doświadczenie w branży filmowej.