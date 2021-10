Julia Kamińska i Magda Gessler pozują TOPLESS "dla Białorusi": "Sprzeciw przeciwko DYKTATURZE!"... Przekonujący przekaz?

Ostatnio w mediach głośno zrobiło się o oryginalnej akcji z udziałem polskich celebrytów. Mowa tu o inicjatywie Fundacji Wysokich Obcasów i redakcji samego pisma pod hasłem #DekoltDlaBiałorusi. Pomysłodawcy przedsięwzięcia postanowili wydać specjalny kalendarz, z którego sprzedaży dochód wesprze rodziny białoruskich więźniów politycznych.

W akcję zaangażowały się znane artystki, aktywistki i celebrytki, w tym m.in. Magda Gessler, Julia Kamińska, Tamara Gonzalez Perea czy rzeźbiarka Katarzyna Kozyra, które zgodziły się zapozować topless, trzymając na rękach koty.

Zarówno Kamińska, jak i Gessler podzieliły się efektami charytatywnej sesji z instagramowymi obserwatorami. Restauratorka zamieściła na swym profilu zdjęcie, na którym zakrywa biust z pomocą futrzaka o rudej sierści. Aktorka udostępniła natomiast w sieci kilka ujęć w towarzystwie kociego kompana.

Pomóż rodzinom białoruskich więźniów politycznych! Wesprzyj naszą zbiórkę pieniędzy, kupując kalendarz charytatywny #Dekolt dla Białorusi - zachęcała do zakupu kalendarza Kamińska.

Wyrażenie mojego poparcia dla wolności... Solidarności ... Sprzeciw przeciwko dyktaturze i przemocy!!!! Manifestujemy - czytamy na profilu Gessler.

Jedna z pomysłodawczyń akcji #DekoltDlaBiałorusi Jagoda Kwiatkowska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" wyjaśniła, że koncepcja kalendarza narodziła się, gdy aktywistka Jana Szostak pojawiła się pod Sejmem w sukience w kolorach białoruskiej flagi. Wówczas media skupiły się na dużym dekolcie Szostak, zamiast jej próbie zwrócenia uwagi na sytuację na Białorusi. To skłoniło ją do organizacji protestów topless, a później stało się inspiracją dla twórców kalendarza.

Pomysłodawczynie akcji podkreślają również, iż oryginalnym kalendarzem chcą pokazać, że pomoc może przybierać różne formy i przy okazji promować ciałopozytywność.

Zdecydowaliśmy się na połączenie biustów i kotów, czyli dwóch viralowych obrazków. Tego, co w internecie najlepsze, a zarazem najgorsze. Chcemy pokazać, że nasze ciała należą do nas i tylko my możemy decydować o tym, kiedy chcemy je odsłonić - tłumaczy Jagoda Kwiatkowska.

Kalendarz #DekoltDlaBiałorusi trafi do sprzedaży 2 października i zakupić go będzie można za 35 złotych. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom białoruskich więźniów politycznych. Julia Kamińska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" przyznała, że jedynie tak ważna inicjatywa była w stanie przekonać ją do rozebrania się przed obiektywem.

To nasi sąsiedzi i może dlatego doniesienia o torturach, więzieniu niewinnych ludzi i praktykach władz są bardziej przejmujące niż te reżimów, które są dalej. Tuż obok nas ludzie przepadają bez śladu, są mordowani i torturowani (...). Pomyślałam, że jeśli kiedykolwiek mam wystąpić topless, to właśnie w takim kontekście. I to jest ten moment - powiedziała Julia Kamińska.

Zobaczcie, jak Julia Kamińska i Magda Gessler pozują topless dla Białorusi. Udany pomysł?

