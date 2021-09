Zmysłowa Julia Kamińska wygina się w koronkowej bieliźnie. Fani: "Kalendarz Pirelli wymięka" (FOTO)

Nieładnie 37 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

No piękna jest.. trochę szczupła, ale jeszcze nie widać anoreksji, no ale jak się odżywia bez mięsa to normalne, że jest się dość szczupłym. Ale papieros????????????????? Julka!!! No coś Ty????? Mam nadzieję, że to tylko do sesji, a nie, że ćmisz obrzydliwe faje i się głodzisz. Bo szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem zdrowe odżywianie i do tego palenie. Nie wierzę, że świadoma osoba, która pragnie się zdrowo odzywiac jednocześnie pali. Ciuś, Ciuś Julka za tego fajka. Tyle fajnych rzeczy promujesz, a tu palenie? 😟ROZCZAROWUJĄCE