Julia Wieniawa i Kasia Sawczuk się POGODZIŁY! Aktorki zerwały kontakt, gdy Julka "przejęła" Antka Królikowskiego po przyjaciółce... (FOTO)

Jako że polski show biznes nie należy do największych, wiele celebrytek chcąc nie chcąc musiało "wymienić się" partnerami z koleżankami z branży. Tak było również w przypadku Julii Wieniawy i Kasi Sawczuk, które swego czasu łączyła wielka przyjaźń - aspirujące celebrytki były nierozłączne i wspólnie robiły wszystko, co w ich mocy, by przebić się w rodzimym przemyśle rozrywkowym. Sawczuk udało się zaistnieć w branży jako pierwszej, debiutując na ściankach jako dziewczyna Antka Kólikowskiego. Znacznie mniej popularna Wieniawa notorycznie towarzyszyła przyjaciółce i jej ukochanemu na imprezach, po cichu licząc na przełom w karierze.