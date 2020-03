Julia Wieniawa prawi o hejcie: "Jest tak samo niebezpieczny JAK KORONAWIRUS"

Ruda 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 6 Odpowiedz

A ja tak nie uważam! Dopóki ktoś nie spotka się z hejtem na swojej skórze, to nie ma pojęcia jak to jest. Ja do 14 roku życia bałam się chodzić do szkoły, byłam wyzywana, bita itd. tylko dlatego, że miałam rude włosy. Nigdy nikomu nic nie zrobilam, wręcz przeciwnie, próbowałam się schować, omijać ludzi, wtedy stawałam się pożywką. Nie raz chciałam ze sobą skończyć, do tego pochodziłam z biednego domu, gdzie też rodzice nie dawali mi wsparcia. Poradziłam sobie - ale do 14 roku życia, bałam się własnego cienia. Szłam na basen, dziewczyny ukradły mi buty i uderzyły mnie przy wszystkich w twarz wyzywając od rudej zarazy i brzyduli, nawet nikt z dorosłych nie zareagował, całe miasteczko się śmiało ! Suma summarum zostałam modelką i w liceum miałam już duże powodzenie, poprzez swoją urodę. Mimo to, że mam taką pracę, a nie inną potrzebowałam wiele lat by odbudować własne poczucie wartości. Do tej pory raczej omijam ludzi i poruszam się w gronie nabliższych znajomych