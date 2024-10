Julia Wieniawa zamieściła zdjęcie z twarzą mokrą od łez. Mówi o "emocjonalnym zjeździe": "Nie umiemy rozmawiać o PROBLEMACH"

"Młodocianej aktorce udało się osiągnąć chyba wszystko w rodzimym przemyśle rozrywkowym" - czyli co niby osiągnęła? Śpiewać nie potrafi , aktorka kiepska a jeśli chodzi o taniec to nie jest taniec tylko to są wyuczone kroki. Ona to jest bardziej ambicja niż talent. Matka wszędzie wepchnie to jest. Wyskakuje z lodówki wszędzie ona tylko za bardzo nie ma czym się jarać. Ona wykorzystuje swoje 5 minut, A my narzekamy że jako jedyny kraj chyba w Europie nie mamy żadnych gwiazd tylko celebrytów. We Włoszech pełno gwiazd operowych, Maneskin, we Francji to samo, w Hiszpanii z kolei piłka nożna ma się bardzo dobrze, Portugalia Ronaldo, i wiele wiele innych państw ale nie będę teraz mówić o swoich na przykład idolach zagranicznych których nie ma w Polsce. Czy w Polsce to tylko celebryci sami widzicie co się dzieje