Julia Wróblewska zdradza, jak się czuje po powrocie z ośrodka terapeutycznego: "Większość rzeczy nie jest już taka sama"

Angelika 4 min. temu

Jestem po podobnej terapii. Po jej zakonczeniu jest dobrze, ma sie poukladane wiekszosc spraw. Problem w tym ze to osoba lecząca sie je poukladala. Ludzie sa tacy jak byli. Wiec beda zgrzyty, bo leczacy sie zmienil, zrozumial, przepracowal, i zaczal zyc inaczej. A ludzie zostali tacy sami i nie bedzie im sie podobalo ze my juz jestesmy inni i np nie robimy tego co chca Wniosek jest taki, ze to osoby wrazliwe sie lecza i to one po wyjsciu z takich miejsc znowu cierpia, bo ludzie rania je tak samo. Ludzi sie nie zmieni a niestety oni z powrotem zmienia ta wrazliwa osobe w klebek nerwow. Wspolczuje jej. W takich osrodkach kazdy jest ci przyjazny a w twoim srodowisku juz nie. Wiec to kwestia czasu kiedy znow zaczna sie problemy :(