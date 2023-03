Julia z "Love Island" nie przypomina dawnej siebie! Tak kiedyś wyglądała

Siódma edycja programu "Love Island" przejdzie do historii jako najbardziej emocjonująca ze wszystkich. W ciągu trwania show widzowie byli już świadkami wielu awantur i zwrotów akcji . Ostatnio do programu dołączyły nowe dziewczyny, a wśród nich Julia Drewna, która już od początku wejścia zrobiła zamieszanie w sieci, głównie za sprawą swojego wyglądu . Widzowie szczególną uwagę zwrócili na jej nienaturalnych rozmiarów usta .

Tak wyglądała kiedyś Julia z "Love Island"

Nie da się ukryć, że większość bohaterek tego typu show często poddaje się zabiegom medycyny estetycznej . Jedne stawiają na bardziej naturalny efekt, drugie uważają, że "im więcej, tym lepiej" . Do tych drugich można zaliczyć i Julię, którą niedawno weszła do programu. Bohaterka show próbuje zbudować relację z Kubą, jednak nie o tym huczy cały Internet. Widzowie zwrócili uwagę na usta Julii, ale nie tylko.

Twoja broda w programie wygląda źle. Czemu sobie to zrobiłaś i kto jest takim partaczem? Z tego co widzę, to na starych zdjęciach masz normalną buzię - skomentowała pod jednym ze Julii zdjęć fanka.