"Love Island". Fani oburzeni zachowaniem Mateusza po odejściu Alicji: "Wychodzi na to, że PO PROSTU GRAŁ"

Pewnie juz nie jeden jak tylko zniknęła na kilka dni to ja zdradzał zreszta jak każdy. Za mną dwa lata żonaty facet latał. Zreszta nie pierwszy raz. A do mojej koleżanki na tinderze pisał facet nawet nie ukrywając ze ma zone. Na co moja koleznka- i żona Ci pozwala?! A on- nie. Ale co może zrobić, pokrzyczy i jej przejdzie przecież nie zniszczy rodziny dzieciom” Czaicie to? Żona nie zniszczy rodziny odchodząc od zdradzającego męża. Tak są kobiety traktowane. Odrazu mi sie przypominają słowa czarnka-Praca i nauka kobiet to skutek wmawiania im że nie muszą robić tego do czego zostały stworzone przez pana Boga. Czyli jak to powiedział rodzenia dzieci i przyjmowania pijanego męża po zdradach. Chyba im się marzy wychować całe pokolenie takich kobiet które dają się bić i zdradzać jak to moja babcia mówiła mądra kobieta takie rzeczy wybacza🤦‍♀️