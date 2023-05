Justyna Kowalczyk publikuje nowy wpis po śmierci Kacpra Tekielego. Poruszające słowa (FOTO)

Joanna 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Szkoda, że on tak samo nie myślał o Justynie stawiając mimo wszystko na pierwszym miejscu "pasję" i brak odpowiedzialności za rodzinę. Bo na pewno wiedział jakie to ryzyko. Jej natomiast bardzo współczuję bo dla niej to on na pewno "był wszystkim". Szkoda też maluszka, on na szczęście jeszcze nie rozumie tej tragedii.