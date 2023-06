Justyna Kowalczyk wrzuciła wideo z synem. Cytuje piękny utwór

Ola 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo mądre i doświadczone terapeutki czy towarzysze umierania nawet w hospicjach mówią ze trzeba przeżyć żałobę. Nic nie udawać, nie wypierać , nie zakłamywać. To trzeba przejść. Nie można zaocznie. Bo jak wróci ( a wróci ) to z taka siła ze rozłoży na łopatki. To jest smutny długi i żmudny proces ale potrzebny. Uśmiechy rowery i pogadanki ze taki los wybrał to na potem a nie teraz