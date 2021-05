Justyna Żyła OSTRZYKUJE SIĘ w gabinecie medycyny estetycznej (FOTO)

Po rozwodzie z Piotrem Justyna Żyła długo szukała sposobu na to, aby przedłużyć wywalczone w mediach pięć minut. Niemrawo podrygiwała w rytm muzyki w Tańcu z gwiazdami , pozowała na łamach Playboya, a nawet prowadziła własny program, w którym... rozwiązywała cudze konflikty. Dziś, podobnie jak wielu jej podobnych, walczy o uwagę w sieci.

Choć Justyna z trudem odnajdowała się w świecie influencerów, to ostatnio radzi sobie chyba coraz lepiej. Celebrytka właśnie pochwaliła się na Instastories wizytą w gabinecie medycyny estetycznej , w którym poddała się serii zabiegów. Wszystko oczywiście w ramach barteru - była żona skoczka rzetelnie wywiązała się z promocji lokalu w kolejnych nagraniach.

Co ciekawe, Justyna nie poprzestała jedynie na podaniu nazwy kliniki i zabiegu, ale posunęła się do pokazania samego procesu upiększania - na zdjęciu widzimy ją z igłą wbitą w twarz. Po dłuższej chwili, dla odmiany, Żyła zrobiła sobie selfie z kremem na twarzy, a tego samego dnia wieczorem pochwaliła się nawet tym, że... schudła. Jak sama określiła, wraca w ten sposób do "normalności".