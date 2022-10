Justyna Żyła pochwaliła się nowym ukochanym! (FOTO)

karmela 51 min. temu zgłoś do moderacji 138 4 Odpowiedz

Każdy kto się nabija, że który to kolejny facet - nie rozumie i nie doświadczył dwóch rzeczy: bycia zdradzonym i porzuconym to raz. Ale bycie samotną matką załatwia 90% związków bardzo szybko. A jeśli kobieta nie chce być sama to szuka do skutku. Niestety faceta, który się nadaje do cudzych dzieci i jest gotowy to udźwignąć - jest bardzo niewielu