Justyna Żyła podnosi sobie morale motywacyjną grafiką: "Stronię od TOKSYCZNYCH RELACJI i niszczących sytuacji"

Justyna Żyła od kilku dni znów jest na językach całego kraju. Wszystko za sprawą wojny z byłym mężem o samochód, którym dotąd woziła ich córkę do szkoły. Była żona skoczka poczuła się wyjątkowo urażona tym gestem, a rykoszetem oberwał nawet Maciej Kurzajewski , który pochwalił sportowy sukces Piotra Żyły na Instagramie.

Choć Justyna Żyła szybko skasowała swój komentarz pod postem dziennikarza, to wieści o tym, że znów wbiła szpilę byłemu mężowi, szybko rozniosły się w sieci. Dzień później aspirująca celebrytka pokazała, jak wyprawia córkę do szkoły przez zaśnieżone pola i jak zabiera ją potem do domu. Podczas gdy Justyna musiała brnąć przez zaspy, Marcelina Ziętek, nowa dziewczyna Piotra Żyły, spędzała z nim upojne chwile.