Justyna Żyła pokazała zdjęcie z DZIECIŃSTWA! Wcale nie była grzeczną dziewczynką: "Pierwszy papieros spalony w toalecie" (FOTO)

Gdy już wydawało nam się, że Justynie Żyle uda się popełnić instagramowy post bez wspominania swego byłego męża, Piotra Żyły , mieszkanka Wisły po raz kolejny zaskoczyła nas swoją wprawą w wymierzaniu ciosów popularnemu skoczkowi. Początkowo wszystko zaczęło się bardzo niepozornie. We wtorek Justyna świętowała urodziny swojej bliskiej przyjaciółki i z tej właśnie okazji opublikowała wspólne zdjęcie z czasów dzieciństwa . Trzeba przyznać, że celebrytka jest na nim nie do poznania!

Moja "osiemnastka" - pisze o swojej towarzyszce zabaw Justyna Żyła. To z nią wypaliłam pierwszego papierosa, wypiłam pierwsze piwo. Przez nią 15 lat nie jadłam niczego, co pachniało kokosem, ale to ona wysłuchiwała moich wywodów, problemów o zakochaniach. Jak spałyśmy razem u babci, to z szeroko otwartymi oczyma (spała z otwartymi tak po prostu), potrafiła "słuchać" mnie całą noc. Katarzyno, jak coś się nie zgadza, to proszę o sprostowanie. Życzę Ci zdrowia, miłości i spełnienia tego, o czym marzysz.