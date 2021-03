Justyna Żyła sentymentalnie o TATUAŻU, który zrobiła dla Piotra: "Miłość miała nie mieć końca"

Gosc 18 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Justyna a moze ty powinnas wyniesc sie z twojego miejsca zamieszkania? Sprzedac dom i zaczac od zera gdzies indziej. Na pewno bedzie ci latwiej to zrobic z dala od lokalnej spolecznosci ktora wie o tobie i bylym wszystko. Przemysl to. Mi to bardzo pomoglo. Wyjechalam do innego kraju mialam swiety spokoj, nikt o nic nie pytal a mi bylo latwiej bo nie musialam o tym gadac