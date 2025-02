Kaczorowska pyta Elizę Trybałę, co by zrobiła, gdyby mąż ją zdradził. "Nie wiem, czy bym mu OBCIĘŁA K**ASA. Być może"

Pudelek chyba nie rozumie, co to jest spoiler. Ta rozmowa miała miejsce we wczorajszym odcinku, więc to żaden spoiler. Dziewczyny z powodu burzy musiały nocować w hotelu. Jak następnego dnia wróciły do dżungli, to Aga zapytała " co myślą o zdradzie". Ciekawe, że Aga zapytała " co myślą o zdradzie " akurat po nocy spędzonej w hotelu