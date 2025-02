"Królowa przetrwania". Dwie uczestniczki WRÓCIŁY do dżungli! (SPOILER)

Po mocnym spięciu na linii Agnieszka Kaczorowska - Marianna Schreiber z programu zdecyduje się odejść Paulina Smaszcz. To natomiast sprawi, że w drugiej drużynie dojdzie do głosowania i eliminacji. Tym samym z "Królowej przetrwania" odpadnie Karolina Sankiewicz, która - jak zobaczą widzowie - tak naprawdę sama będzie chciała opuścić dżunglę. Na tym jednak nie koniec.

"Królowa przetrwania". Dwie uczestniczki wracają do programu!

W wyniku niespodziewanych roszad, do gry powrócą dwie uczestniczki. W 7. odcinku "Królowej przetrwania" widzowie zobaczą ponownie... Magdalenę Stępień i Kasię Nast.

Magda trafi do "winner campu", a Kasia do "loser campu". Atmosfera w obu grupach natychmiast się ożywi, jednak to drużyna uduchowionej Nast będzie zdecydowanie bardziej podekscytowana jej powrotem.