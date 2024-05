Kajra komentuje rozstanie z show TVP. "Od ponad roku jesteśmy już w ZUPEŁNIE INNYCH muzycznych rejonach". Wspomniała też o nowym prowadzącym

Nowe władze TVP nie zaprzestają wprowadzania zmian w mediach publicznych. Powoli wprowadzają do kultowych programów kolejne twarze, tym samym zrywając z wizerunkiem upolitycznionej telewizji.

Już w grudniu ubiegłego roku udało nam się dotrzeć do informacji, że zmiany w programach rozrywkowych mają dotknąć między innymi "Tak to leciało!". Format do tej prowadzili Sławomir i Kajra, ale jak przekazał Plotek, już w czerwcu ich miejsce zajmie Kacper Kuszewski, serialowy Marek Mostowiak z "M jak miłość". Aktor potwierdził te doniesienia w rozmowie z Plejadą i zapowiedział zmiany w formacie.

Nie wiem, czy będę mieć okazję, by zaśpiewać w programie. Na pewno zmieni się lekko formuła show, zostanie odświeżona. Pojawią się nowe elementy - powiedział Kacper Kuszewski Plejadzie.

Kajra przerwała milczenie po rozstaniu z "Tak to leciało!"

Sławomir i Kajra do tej pory nie komentowali sytuacji w TVP, ale Plotkowi udało się skontaktować z żoną gwiazdy disco-polo. Okazuje się, że wraz z mężem opuścili plan "Tak to leciało!" już w ubiegłym roku. Dopiero teraz mieli okazję podziękować widzom formatu za zainteresowanie.

Cześć, tu Kajra. My swoją przygodę z programem "Tak to leciało!" zakończyliśmy w kwietniu 2023 roku, nagraliśmy wówczas dwie serie, które były, są pokazywane z dużym opóźnieniem. Bardzo się cieszymy z dużej oglądalności i popularności programu, za którą drodzy widzowie bardzo dziękujemy. Natomiast my od ponad roku jesteśmy już w zupełnie innych muzycznych rejonach i tematach, włącznie z tym, że nasz album Sławomir "The Greatest Hits" okrył się diamentem, a kolejny jest w trakcie nagrywania. Efekty naszych działań i nieszablonowa twórczość muzyczna Sławomira - już za chwilę ujrzy światło dzienne. Będziecie państwo bardzo zaskoczeni! - przekazała Kajra Plotkowi.

Kajra przy okazji przyznała, że TVP dokonała świetnego wyboru, kontraktując Kacpra Kuszewskiego na nowego prowadzącego "Tak to leciało!".

A jeżeli chodzi o prowadzącego, to wybór Kacpra Kuszewskiego jest bardzo dobrym wyborem produkcji. Ma wspaniałe obycie sceniczne i muzyczne, będzie bardzo dobrym wsparciem dla uczestników, którzy są gwiazdami tego formatu. Życzymy Kacprowi i całej fenomenalnej produkcji doskonałej zabawy, radości z pracy i spotkań z niezwykłymi uczestnikami - bo to jest magią tego programu. I oczywiście dużej oglądalności! A my widzimy się na koncertach, w tv i kanale Youtube Sławomira. Do zobaczenia! - dodała.

