Kamila Wybrańczyk wściekła się na dziecko świętujące Halloween. "Piep*zony gnój, rozbił mi jajka na porsche"

I ma rację, rodzice powinni uczyć dzieciaki że mają prawa chodzić do każdego bo ludzie lubia mieć spokój. Do mnie dzwonili 100 x a wcale nie mialam ochoty wychodzic, mam prawo. Kolo mnie matka z 2 miesięcznym dzieckiem, ktore ledwo co śpi i tez nawalali az przykleila kartke, niewiele to nie dalo. Troche myslenia ludzie!!!