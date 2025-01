Kantor, od którego Anna Dereszowska domaga się pieniędzy, publikuje prywatne wiadomości i oskarża aktorkę O SZANTAŻ!

To ci "chytra baba" , no,no ! Inwestowała w sieci ?! Co trzeba mieć w głowie . Gdyby kupiła walutę ,w dużej ilości, w kantorze na 100% negocjuje ceny tzw. hurtowe . Czyli takie same ceny jak w CINKCIARZ ew. grosz mniej , czyli za 100000 np. USD zapłaciła by 1000 zł więcej , ewentualnie .Ale nie , cwana baba wymysliła . Jak z Amber Gold . Oczywiście nie porównuje Cinkciarza tylko tok myślenia tzw. domo inwestorów . A potem płacz. Brawo