Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński ZOSTALI RODZICAMI!

Karolina Gilon urodziła. Gospodyni "Love Island" i jej ukochany zostali rodzicami

Karolina Gilon urodziła! Pokazała zdjęcia synka i opublikowała poruszający wpis

31.01.25 To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka . Poród to fizycznie krótka droga do przebycia dla Maluszka, ale długa przygoda dla mamy. Nasze doświadczenie z porodem jest przepiękne, ale na opowieści przyjdzie jeszcze czas . Choć jak oglądamy film z porodu, który nagrywała dla nas nasza psiapsi Pola, zalewamy się łzami za każdym razem (...). I tym bardziej nie mogę się doczekać, jak opowiem Wam wszystko, tak jak Wy mi opowiedziałyście swoje historie drogie Mamy. Myślę, że jestem Wam to winna - napisała Gilon.

Mati, mimo że teraz mam miłość do podzielenia na dwóch chłopaków mojego życia, to mam wrażenie, że w ten magiczny piątek wydarzyło się coś, co przerosło moje oczekiwania, jeśli chodzi o nas. Ale to już Ci powiem na uszko... To co, moi drodzy? Dajcie nam chwilę. Zasikane pieluchy, przytulaski, nieprzespane noce, bolące krocze to nasza nowa rzeczywistość, w której się odnajdujemy. Będę stopniowo do Was wracać. Ściskamy, cala nasza trójka - czytamy w emocjonalnym wpisie Karoliny.