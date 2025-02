Karolina Gilon uzewnętrznia się na temat początków związku ze Świerczyńskim: "Ja na Mateusza nie zwracałam uwagi"

Na rozpoczęcie nowego tygodnia prezenterka Polsatu wybrała się z synem do przychodni na jego pierwszą wizytę lekarską. Po dokładnym badaniu pediatra nie zgłosił żadnych uwag, potwierdzając, że noworodek rozwija się w odpowiednim tempie. Dumna mama stwierdziła, że "będzie to kawał chłopa". Następnie chwyciła za telefon, by poodpowiadać na pytania dociekliwych internautów.

Karolina Gilon nie wyobrażała sobie związku z uczestnikiem "Love Island"

No gdzie, mówiłam już dawno, że nie, absolutnie. Ja na Mateusza nie zwracałam tam uwagi w kontekście mojego przyszłego partnera. Ostatnio śmialiśmy się, że gdyby ktoś podszedł i powiedział mi na ucho: "Ej, Karolina, to będzie twój facet, z którym będziesz miała dziecko", ja bym powiedziała: "puknij się w czaszkę". Nie uwierzyłabym, co nie oznacza, że nie uważałam, że Mati jest fajnym chłopakiem, że jest przystojny itd., ale nie patrzyłam na niego w tym kontekście. Też od razu po programie nie pisał do mnie i mnie nie bajerował. Mieliśmy kontakt turbo koleżeński, więc trochę czasu minęło zanim zaczęliśmy się spotykać - szczegółowo wyjaśniła.