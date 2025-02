Karolina Gilon relacjonuje codzienność w połogu: "Do szpitala z cewką moczową"

Karolina Gilon relacjonuje codzienność w połogu

Świeżo upieczona mama chętnie relacjonuje swoją codzienność po porodzie. Obecnie organizm Karoliny stopniowo wraca do stanu sprzed ciąży, sama celebrytka natomiast adaptuje się do nowej roli. Połóg nie należy jednak do najłatwiejszych. Gilon przyznała, że wychodzi tylko do lekarza. Od kilku dni musi także mierzyć się z dużym bólem cewki moczowej.