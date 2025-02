Internautka KĄŚLIWIE pod filmem Gilon z porodu: "Trzeba było zrobić jeszcze live'a". Karolina już jej odpowiedziała...

W środę Karolina Gilon podzieliła się z obserwatorami na Instagramie filmem z porodu, który poruszył jej fanów. Nagranie to miało być początkowo prywatną pamiątką, jednak prowadząca "Love Island" zdecydowała się je opublikować, motywując swoją decyzję chęcią pokazania rzeczywistości tego wyjątkowego, ale trudnego momentu w życiu.

Chciałabym znormalizować ten temat. Poród to bez wątpienia cud i wielkie szczęście, ale też ból, cierpienie, strach, czasami nawet panika... Filmy tego nie oddają. Przez filmy miałam wrażenie, że poród to "odejście wód, szpital, parcie, dziecko". No nie, przynajmniej nie zawsze - napisała.