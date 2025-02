Karolina Gilon pokazała nagranie z PORODU. "To też ból, cierpienie, strach, czasami nawet panika"

Karolina Gilon pokazała nagranie z porodu

Poczułam, że jestem to winna swoim obserwatorom - wam, którzy byliście ze mną przez całą ciążę, służyliście mi pomocą, wskazówkami, radami, chętnie dzieliliście się swoimi historiami porodowymi... Pod rolką, w której Was o to poprosiłam, znalazłam aż ponad 2000 komentarzy z wyczerpującymi opowieściami z sal porodowych. Mam wrażenie, że wspólnie przeszliśmy przez ten trudny, ale piękny etap mojego życia. Za co jestem Wam mega wdzięczna. Bo co tysiące matek to nie jedna, c'nie?

Po drugie chciałabym znormalizować ten temat. Poród to bez wątpienia cud i wielkie szczęście, ale też ból, cierpienie, strach, czasami nawet panika... Filmy tego nie oddają. Przez filmy miałam wrażenie, że poród to "odejście wód, szpital, parcie, dziecko". No nie, przynajmniej nie zawsze. Jest jakieś tabu z tym związane, a ja chce ten obraz przybliżyć przyszłym mamom... Po co? Po to by się nie martwiły na zapas, po to by miały świadomość, ze nie są w tym jedyne ani same... po to, żeby pokazać, jak w bólu rodzi się szczęście, które w sekundę zmienia nasz świat. Po to, by pokazać, jakie my kobiety jesteśmy silne. A prawdziwą siłę odnajdujemy w sobie właśnie w takich momentach, w których od nas zależy życie drugiego człowieka. Jestem z siebie bardzo dumna z tego jak dałam radę, mimo że i ja miałam moment, w którym się bałam, ale to były tylko sekundy strachu przed nieznanym mi dotąd uczuciem.