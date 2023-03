Karolina Korwin Piotrowska o konflikcie z Kasią Skrzynecką: "Nie interesują mnie jej opinie. Ma ze mną problem" (WIDEO)

To ja odeszłam. To było dużo zaskoczenie. Do dziś mam zachowanego SMS-a od Edwarda Miszczaka. [...] Robiłam "Magiel", z którego zrezygnowałam, bo formuła się wyczerpała. Czułam, że zaczyna być coraz mniej miejsca dla mnie. Pomyślałam: będziesz siedzieć w kąciku i czekać, aż ci Edward Miszczak powie "a dam ci jakiś programik", on tak często mówił. A ja nie chciałam "jakiegoś programiku", ja chciałam móc odpowiadać za siebie - powiedziała w rozmowie z Michałem Dziedzicem.