Karolina Pisarek i Roger Salla wymownie komentują wyroki Krupy i Leitner. Też pójdą do sądu z byłą menadżerką modelki? (WIDEO)

Małgorzata Leitner i Joanna Krupa długo mogły sprawiać wrażenie dobranych partnerek biznesowych. Ta pierwsza przez osiem lat była menadżerką modelki. Ich współpraca zakończyła się nagle, a poszło o pieniądze. Zdaniem Krupy, faktury się nie zgadzały, a Leitner stwierdziła, że to klientka winna jest jej pieniądze.

Sprawa trafiła do prokuratury, jednak stwierdzono, że zarzuty Krupy o oszustwa finansowe byłej menadżerki są bezpodstawne. Jak udało nam się ustalić, kilka tygodni temu zapadł niekorzystny wyrok dla gwiazdy "Top Model". Będzie musiała zapłacić 108 tys. zł, co jest kwotą zmniejszoną o 30 tys. w porównaniu do wyroku z ubiegłego roku.

Z kolei z oświadczenia Joanny Krupy dowiedzieliśmy się, że decyzją sądu Avant Management musi jej zapłacić 1.000 000,00 zł. Co więcej, wierzytelność modelki miała zostać umorzona z uwagi na potrącenia od zawyżonej prowizji podczas współpracy. W odpowiedzi na te informacje Leitner przekazała nam, że wyrok jest nieprawomocny, w związku z czym złożyła zażalenie oraz pozew na 1.300.000 złotych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: TYLKO U NAS! Pisarek i Roger wymownie o Leitner i jej wygranym procesie z Krupą. Spodziewaliście się takiej reakcji?!

Roger Salla i Karolina Pisarek wymownie reagują na wygraną Leitner w sądzie

Ostatnio Roger Salla i Karolina Pisarek mieli okazję pojawić się na imprezie serwisu Plejada. W związku z tym, że modelka miała okazję współpracować w przeszłości zarówno z Joanną Krupą, jak i Małgorzatą Leitner, reporterka Pudelka Simona Stolicka zapytała, czy słyszała o ich sprawie w sądzie. Głos od razu zabrał mąż finalistki "Top Model".

Oczywiście, doszły do nas te informacje, bo multum ludzi do nas pisało. To nie jest pierwszy wyrok, bo były dwa poprzednie. Nie jestem ekspertem i jedyne co mogę powiedzieć, to, żeby zobaczyć, co Joanna Krupa przedstawiła w poście. Więcej na ten temat wypowiadać się nie będzie - mówił Pudelkowi Roger Salla.

Karolina Pisarek zapytana o to, czy ma coś do dodania, odpowiedziała bardzo wymijająco.

Trzeba zapytać same zainteresowanie. Ja nie jestem w środku i nie znam żadnych dowodów, relacji i nie wiem, co tam się działo. Nie mnie to oceniać - dodała Karolina Pisarek.

Małżonkowie nie chcieli ujawnić czy również mają sprawę w sądzie z Małgorzatą Leitner o kwestie finansowe.

Co to znaczy podobną sytuację? Nie wiem, skąd to wiesz - zdementowała Pisarek.

Nie wypowiadamy się na ten temat - dodał Roger.

Karolina Pisarek wyznała również, jak wpłynęło na jej małżeństwo to, że Roger Salla został jej menadżerem. Wspomniała również o relacjach z Joanną Krupą. Cały wywiad znajdziesz w powyższym materiale wideo.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.