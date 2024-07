Karolina Pisarek pręży się na zagranicznej okładce magazynu w bardzo skąpym bikini (FOTO)

Karolina Pisarek w ostatnim czasie dosyć rzadko przypominała o swojej karierze modelingowej, stanowiącej przecież jej pierwotną działalność zawodową. Znacznie więcej mówiło się o jej pląsach i popisach wokalnych w telewizyjnych show oraz czułościach z Rogerem prezentowanych w mediach społecznościowych na wspólnych odważnych ujęciach. Niedawno postanowiła poszerzyć paletę swych zdolności, odkrywając w sobie także smykałkę do biznesu.

Popularna 26-latka postanowiła jednak wrócić do korzeni. Zyskała właśnie okazję do udowodnienia, ile wyniosła z telewizyjnego programu, w którym dotarła do ścisłego finału. Jednocześnie Pisarek poszerzyła krąg swoich odbiorców o zagranicznych entuzjastów mody. Jej wizerunek ponownie będzie prezentowany na tureckim rynku prasowym.