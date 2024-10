Kasia Guzik zrzuciła 113 kg. Dziś trudno ją rozpoznać: "Nie chciałam umrzeć przed czterdziestką"

W 2021 roku Kasia Guzik wzięła sprawy w swoje ręce i rozpoczęła życiową rewolucję. Skrupulatnie dokumentowała drogę do lepszej sylwetki, w czym pomocny okazał się instagramowy profil. Obecnie śledzi ją już ponad 185 tysięcy osób, które mogą podziwiać efekty ciężkiej pracy, jaką włożyła w zmianę niegdysiejszych nawyków.

Kasia Guzik schudła ponad 100 kilogramów. Dziś jest inspiracją dla innych

Dziś w mediach społecznościowych Kasia nie tylko prezentuje swoją piękną figurę, ale również promuje zdrowy tryb życia. W przeszłości miała znaczną nadwagę i mierzyła się z wieloma problemami, co skłoniło ją do pracy nad sobą. W końcu stwierdziła, że potrzebuje zmiany, bo obawia się o własne życie.

To nie był Nowy Rok, ani pierwszy dzień miesiąca. To nawet nie był poniedziałek. Zwyczajny dzień w środku tygodnia, w którymś z kolei miesiącu. Obudziłam się z myślą, że nie chcę umrzeć przed czterdziestką. Ze łzami w oczach obiecałam sobie, że będę walczyć. To był rok 2019 - pisała na Instagramie.