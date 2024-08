W dniu ślubu ważyła niemal ĆWIERĆ TONY, dziś wygląda jak inna osoba. Zawzięcie walczyła o zdrowie: "Płakałam z bólu"

Domi 27 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Jak można doprowadzić się do takiego stanu Wiadomo zaraz odezwa się ci co to wiecznie choroba się zasłaniają.Prawda jest taka że obżarstwo powoduje otyłość i koniec.Oczywiscie że osoba która waży z 200 kg ma problem i to przede wszytskim psychiczny bo coś było powodem zajadania