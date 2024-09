Schudł ponad ĆWIERĆ TONY, a wszystko przez wstydliwy incydent. Na zdjęciach "przed" i "po" wygląda jak zupełnie inna osoba

Dziewczyny !!! Czytając pudelka mozesz tez chudnąć ...post przerywany jesz od 10 do 18...zero cukru, makaronów , ryżu!!! Woda do 2/3 litrów ile mozna... chodzenie do 10.000 tys kroków...plus 7/8 godzin snu !!! W miesiąc już można zobaczyć różnice!!! Tylko nie oszukiwać bo wtedy same oszukujecie siebie!!! ( jesz mięso, ryby, warzywa ...owoce nie przesadzać ale obserwować swoje ciało!!! ) a przed okresem....ciemna czekolada bez cukru...lub daktyle...) trzymam za was kciuki :****