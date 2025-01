Kasia Nast szokuje w "Królowej przetrwania". "Z moim partnerem uprawiamy miłość podczas okresu i kładziemy krew na trzecie oko"

Moją prawdą jest to, żeby przeprosić swoje łono za wszystkie razy, kiedy przekraczałam swoje granice. Chodzę do ogrodu i robię freebleeding, czyli siadam w rozkroku i krwawię do ziemi (...) Pozwalam, żeby ta krew kapała mi do ogrodu. Jak nie przeżyjesz czegoś takiego, nie masz połączenia z naturą - zaczęła swoją opowieść, w którą pozostałe uczestniczki nie mogły uwierzyć.