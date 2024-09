Kasia Smutniak po raz kolejny ZACHWYCIŁA na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Tym razem w oryginalnym kombinezonie i peruce (ZDJĘCIA)

Mówiąc o karierach polskich gwiazd poza granicami naszego kraju, najczęściej myślimy o sukcesach za oceanem. Tymczasem nasi rodacy świetnie radzą sobie również na rynku europejskim. Dowodzi tego, choćby Kasia Smutniak . Aktorka od lat występuje we włoskich filmach. Nie mogło więc zabraknąć jej na najważniejszym święcie kina w ojczyźnie pizzy i spaghetti. Mowa oczywiście o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Smutniak po raz pierwszy pojawiła się na weneckim czerwonym dywanie w niedzielę. Wówczas pozowała fotoreporterom w czarnej sukni do ziemi z odsłoniętymi plecami. Taki fason kreacji odsłonił jej ogromny tatuaż przedstawiający mitycznego gryfa.

Wygląda na to, że w tym roku Kasia Smutniak, chce zostać zapamiętana przez media. We wtorek znów pojawiła się na imprezie towarzyszącej festiwalowi. Tym razem uświetniła swoją obecnością uroczystą premierę filmu "Girl Next Door", w którym główne role grają Julianne Moore i Tilda Swinton.