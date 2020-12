Kasia Tusk dekoruje dom na święta: "Jeśli ktoś myślał, że obecna sytuacja stłamsi ducha świąt, TO SIĘ MYLIŁ" (ZDJĘCIA)

POrada 30 min. temu zgłoś do moderacji 213 18 Odpowiedz

Nie przejmuj się córeczko złymi ludźmi! Olej ujadanie milionów zawistnych, podłych Polaków, dla których 3.000 złotych miesięcznie to bramy raju! Przecież taka śmieszna kwota wystarcza na maksymalnie dwa wypady do niezłej restauracji... W biznesie IIIRP należy spokojnie dążyć do dużej władzy i wielkich pieniędzy, gdy zaczyna się działać z niewielką kasą, a jedynie z poparciem rodziny, politycznych przyjaciół, kolegów z towarzyskich ugrupowań Pruszków, Wołomin oraz dyskretnych znajomych lat dawnych, z SB, WSI, KGB, STASI. Żeby zrobić naprawdę duży i udany przekręt, to trzeba nauczyć się wcześniej, na własnych błędach, jak wybrnąć z małego przekrętu… Zaczynasz od jakiegoś skromnego handlu lewym alkoholem i paliwem, a kończysz jako organizatorka Amber Gold. Tacy ludzie powinni być dla ciebie wzorem!