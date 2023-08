Kasia Tusk zgłębia tajniki "la dolce vita" na rodzinnych wakacjach na północy Włoch (ZDJĘCIA)

Przez lata swojej instagramowej działalności Kasia Tusk przyzwyczaiła nas już do wystudiowanych póz, kremowych swetrów z alpaki i innych wymuskanych scen z życia codziennego. Nie dziwi więc, że również jej rodzinna podróż na północ Włoch z końcówki sierpnia została przedstawiona w sieci w sposób mocno przefiltrowany. Można by wręcz pomyśleć, że Kasia ma całą okolicę jeziora Como dla siebie na wyłączność. No nic tylko pozazdrościć.