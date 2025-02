Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski kontynuują urządzanie swojej wymarzonej willi. Internauci sceptycznie: "Mało praktyczna"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają swoją luksusową willę

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski weszli w nowy etap swojego życia, wspólnie decydując się na zakup luksusowej willi pod Warszawą . Jest to miejsce, które oferuje im spokój i intymność, co jest nieocenione.

Para celebrytów z zapałem przystąpiła do urządzania nowo zakupionej nieruchomości. W mediach społecznościowych oboje dzielą się radością z postępów prac remontowych. Cichopek opisuje to jako "niesamowite uczucie" i z pełnym zaangażowaniem planuje aranżację wnętrz , zwłaszcza łazienki, którą nazywa "sercem każdego domu". Maciej Kurzajewski również aktywnie uczestniczy w procesie, co pokazuje ich zgranie i wspólną wizję na przyszłość.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stawiają la luksusowe rozwiązania

To, co przyciąga wzrok, to nowoczesna lampa, wkomponowana w przestrzeń, gdzie dominują sztukaterie. Czarny kolor, ciekawa forma i nietuzinkowy materiał, z którego jest wykonana, sprawia, że może stać się centralnym miejscem w pomieszczeniu. Jeśli chcielibyście kupić taką samą, to szykujcie się na nielichy wydatek ponad 4 tysięcy złotych.