Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spotkali na stoku inną gwiazdę TVP (FOTO)

Nie da się ukryć, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to para zapalonych podróżników. Dopiero co wrócili z Bliskiego Wschodu, chwilę poprowadzili " Pytanie na Śniadanie " i znów ruszyli w świat. Obecnie nasi turyści spędzają wspólny urlop w Alpach.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wypoczywają w Alpach

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spotkali na stoku koleżankę z Polski

Spieszcie się jechać na narty, snowboard, bo nasza planeta się gotuje. To przerażające, ale tak widoczne, choćby tu, na stoku. Moje dzieciństwo to skrzypiący śnieg pod stopami, budowanie igloo, lepienie bałwana, zabawy śnieżkami itp. Dziś śnieg jest tylko na stoku, na wyznaczonych trasach. Nie ma go nigdzie dookoła! Spieszcie się na narty, snowboard, bo zaraz to będzie bardzo, bardzo ekskluzywna impreza - wyraziła ze smutkiem.