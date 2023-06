Katarzyna Cichopek na pikniku, a Maciej Kurzajewski we Włoszech. "Kurzopki" pochwalili się osobnym weekendem (ZDJĘCIA)

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek od swojego "coming outu", w którym pomogła im Paulina Smaszcz, pozostają wciąż na topie. Fani żywo interesują się ich związkiem, a oni nie ukrywają się już w domowym zaciszu i chwalą się swoją miłością. Wszystko wskazuje też na to, że Maciej został już przyjęty do rodziny, bo jakiś czas temu towarzyszył Cichopek na komunii jej córki.

Maciej Kurzajewski poleciał odwiedzić syna we Włoszech

Tym razem prezenter postanowił polecieć na Sardynię, by spędzić trochę chwil z synem, któremu niedawno urodziła się pociecha. To kolejna wizyta Kurzajewskiego we Włoszech. Ostatnim razem zachwycał się wnuczką, pozując z wózkiem i obejmującym go synem. Teraz prowadzący "Pytanie na śniadanie" pokazał fotkę z Franciszkiem. Panowie kontynuowali rodzinną tradycję i wybrali się na wspólne bieganie. Nie zabrakło też kadrów z plaży i zachwycających włoskich widoków.