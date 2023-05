Maciej Kurzajewski zaskoczył, pokazując się BEZ OKULARÓW. Wygląda jak inny człowiek? (FOTO)

Maciej Kurzajewski odkąd wyszło na jaw, że spotyka się z Katarzyną Cichopek, właściwie nie schodzi z czołówek portali plotkarskich. Oliwy do ognia dolewa również jego była małżonka, która od czasu do czasu komentuje jego poczynania i wbija mu szpileczki. Niedawno Paulina Smaszcz wyjawiła np. w rozmowie z Plotkiem, że "Kurzopki" faktycznie się zaręczyły, ale ten wyjątkowy moment miał miejsce w Jordanii, a nie, jak rozpisywały się media podczas wycieczki do Nowego Jorku.