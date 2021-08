Katarzyna Cichopek pozuje w skąpym stroju o zachodzie słońca. "Dziewczyno, jaką ty masz figurę!" (ZDJĘCIA)

Kikif 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Na pudełku ciągle o ciele, o tym czy ktoś ładny, czy pasuje mu ciuch, ile wydał na torebkę lub czy nie za stary .. takie inne realia niż w moim zawodowym świecie gdzie liczy się tylko i wyłącznie to ile wiesz, jakie masz umiejętności i czy sprawdzasz się w swojej specjalizacji. Przyznam, że czasem mam kompleksy, że może nie wiem tyle ile moi koledzy, ale jak pomyślę, że miałabym być oceniana tak jak co niektórzy na pudełku czy mam zmarszczki tu i tam, czy mam za szerokie uda lub krzywy uśmiech to jednak wolę ten naukowy sztywny świat.